Jalaun News: दहेज मांगने का आरोप, चार ससुरालियों के खिलाफ तहरीर

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थाना क्षेत्र के भिटारी गांव निवासी सीमा देवी ने बताया कि उनकी बेटी शिवानी कठेरिया(22) की शादी जनवरी 2023 में दहेलखंड निवासी भूरे कठेरिया के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। कई बार रिश्तेदारों के बीच समझौता भी कराया गया, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। करीब एक साल पहले पति ने लोडर खरीदने के नाम पर एक लाख रुपये की मांग की थी।मायके पक्ष के अनुसार घटना से पहले घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था। मां ने आरोप लगाया कि पति, सास, ससुर और जेठ ने मिलकर शिवानी की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को छत के कुंडे से साड़ी के सहारे लटका दिया। उनका यह भी कहना है कि मायके वालों के पहुंचने पर ससुरालीजन घर से चले गए थे।मृतका की मां ने मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, थानाध्यक्ष वरुण कुमार ने बताया कि मायके पक्ष से तहरीर प्राप्त हुई है।