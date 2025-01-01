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पुलिस ने इस वारदात का खुलासा चौबीस घंटे में कर दिया। रविवार रात चोरों ने खड़गुई दिवारा गांव निवासी किसान रामू चंदेल के घर को निशाना बनाया था। रामू खेत पर मटर की रखवाली करने गया था, जबकि उसकी पत्नी नीलम घर के बरामदे में सो रही थी।इसी दौरान चोरों ने पीछे से सेंध लगाकर घर में प्रवेश किया और बक्से में रखे झुमके, तोड़िया, हार और दो अंगूठी समेत करीब चार लाख रुपये के जेवर चोरी कर लिए। रात करीब तीन बजे नीलम को छत पर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी तो उसने शोर मचाया, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे।सूचना पर रात में ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। रामू चंदेल ने थाने में चोरी की तहरीर दी। थाना प्रभारी वरुण प्रताप सिंह ने मामले की जांच के लिए पुलिस टीम गठित की। पुलिस ने गांव में जांच-पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर सरपंच जोशी को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की।चौकी प्रभारी नियामतपुर रामसजीवन वर्मा ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जेवर बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार चोरी में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है।आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सीओ अजय कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी पर कार्रवाई की गई है। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।