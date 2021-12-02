Jalaun News: नाती के गायब होने का विरोध करने पर धमकी देने का आरोप

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उन्होंने बताया कि उनका नाती अमित मिश्रा पुत्र अनुज मिश्रा पांच सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच घर से गायब हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग पूर्व की रंजिश को लेकर घर पहुंचे और परिवार की महिलाओं व बहन के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। (संवाद)

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जालौन। कोतवाली क्षेत्र के मुरलीमनोहर मोहल्ला निवासी अरविंद मिश्रा ने नाती के घर से गायब होने के बाद विरोध करने पर तीन युवकों पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है।