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Jalaun News: नाती के गायब होने का विरोध करने पर धमकी देने का आरोप

Mon, 07 Sep 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:37 AM IST
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Accusation of issuing threats after protesting the disappearance of a grandson.
जालौन। कोतवाली क्षेत्र के मुरलीमनोहर मोहल्ला निवासी अरविंद मिश्रा ने नाती के घर से गायब होने के बाद विरोध करने पर तीन युवकों पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है।
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उन्होंने बताया कि उनका नाती अमित मिश्रा पुत्र अनुज मिश्रा पांच सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच घर से गायब हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग पूर्व की रंजिश को लेकर घर पहुंचे और परिवार की महिलाओं व बहन के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। (संवाद)
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