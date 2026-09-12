फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   A person distressed by illness committed suicide by hanging.

Jalaun News: बीमारी से परेशान व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या की

Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
A person distressed by illness committed suicide by hanging.
उरई। शहर के इंदिरा नगर मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर परिजन ने दरवाजा खटखटाया। जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो उनका शव फंदे पर लटका मिला।
विज्ञापन


शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी संतोष (50) मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से पीड़ित होने के कारण काम बंद हो गया था। बीमारी के साथ इलाज का खर्च बढ़ने से वह परेशान रहते थे। इसी के चलते उन्होंने रात में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन

बड़े बेटे राहुल ने बताया कि पिता लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। परिवार ने उनके इलाज के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परेशानी लगातार बढ़ती गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजन ने बताया कि उनके चार बेटे हैं। बड़े बेटे राहुल और नीरज समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी विमला देवी भी घटना के बाद बेसुध हो गईं।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी आनंद सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed