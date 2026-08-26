Hathras News: युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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पिता भूरा ने बताया कि इंजेक्शन लगने के कुछ मिनट बाद उनके पुत्र की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर परिजन रोने-बिलखने लगे और शव को घर ले आए, जिसके बाद मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि राजा मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अधिकांश समय घर पर ही रहता था। संवाद

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नगर के मोहल्ला कुरैशियान में मंगलवार सुबह 22 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मोहल्ला निवासी भूरा का पुत्र राजा सुबह करीब 10 बजे अचानक बीमार पड़ा। परिजन उसे उपचार के लिए पास के एक क्लीनिक पर ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे इंजेक्शन लगाया।