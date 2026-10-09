Hathras News: कैंटर से कुचलकर युवक की मौत, चालक फरार

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मृतक के भाई श्रीकृष्ण ने बताया कि वह चार भाई हैं, जिनमें श्यामसुंदर तीसरे नंबर पर थे। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 3:30 बजे श्यामसुंदर गांव के निकट चौराहे पर किनारे बैठे थे। इसी दौरान गांव की ओर से गुजर रहे सामान से लदे कैंटर ने उन्हें कुचल दिया। कैंटर का पहिया उनके सिर के ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन लेकर सादाबाद की ओर भाग गया। परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। युवक की हालत देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।श्यामसुंदर मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं के कंधों पर थी। उनकी अचानक मौत से परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 10 वर्षीय बेटा भानु प्रताप और दो छोटी बेटियां हैं।मासूम बच्चों और पुलिस की कार्रवाईश्यामसुंदर का बेटा भानु प्रताप दिव्यांग है, जिससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनकी दोनों बेटियों की उम्र करीब तीन वर्ष और एक वर्ष है। पिता की मौत की खबर से मासूम बच्चों और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। मुरसान कोतवाली प्रभारी गिरीशचंद्र गौतम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।