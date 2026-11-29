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इनके अलावा जगदीश चौधरी, नीरज कुमार, गजेंद्र सिंह तोमर और मोरध्वज ने भी कांग्रेस का दामन थामा। शनिवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी कुणाल चौधरी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इन नेताओं के आने से हाथरस में संगठन को मजबूती मिलेगी। मौके पर हेमंत सेंगर, जिला महासचिव नवीन उपाध्याय, जिला महासचिव अब्बास हुसैन, जिला महासचिव कृष्ण, हिमांशु जय हिंद आदि मौजूद रहे।