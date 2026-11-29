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निरीक्षण के दौरान छात्राएं भोजन कर रही थीं। डीएम ने उनके बीच पहुंचकर नाश्ते और दोपहर व रात के भोजन में मिलने वाले व्यंजनों की जानकारी ली। इसके बाद रसोईघर का निरीक्षण कर साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता परखी। उन्होंने खाद्य सामग्री, तेल और मसालों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।उन्होंने सीओ पुलिस को समय-समय पर महिला पुलिसकर्मियों के माध्यम से छात्राओं की काउंसिलिंग कराने और उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। डीएम ने छात्राओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। वार्डन इंचार्ज को रसोइयों के मानदेय का भुगतान समय से कराने के निर्देश भी दिए।