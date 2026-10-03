फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Prime accused in double murder case arrested; stolen goods recovered.

Hathras News: दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लूट का माल बरामद

Sat, 03 Oct 2026 02:11 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 03 Oct 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Prime accused in double murder case arrested; stolen goods recovered.
हत्याराेपी गौरव सिकरवार पुलिस की गिरफ्त में। स्रोत : पुलिस - फोटो : Samvad
सादाबाद के मोहल्ला इस्लामनगर में पूर्व सैन्य कर्मी शमसुद्दीन व उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सिकंदरा (आगरा) के गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव ने ही शमसुद्दीन की दूसरी पत्नी सीमा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी।
विज्ञापन

सीमा ने हत्या के बाद लूटे गए जेवर व हिस्से में आने वाली प्रॉपर्टी बेचकर 20 लाख रुपये देने का लालच दिया था। 26 सितंबर की रात को घटना को अंजाम दिया गया था। सीमा ने रविवार देर रात 2:30 बजे बीमारी के बहाने से दरवाजा खुलवाया। हमलावर पीछे-पीछे घर में दाखिल हुए और ऊपर पहुंचते ही पहले शमसुद्दीन व फिर सद्दो बेगम पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उनकी हत्या कर दी।
विज्ञापन

हत्या के बाद आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लूटकर ले गए थे। शमसुद्दीन के बड़े भाई शेर मोहम्मद ने अज्ञात में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 30 सितंबर को घटना का पर्दाफाश करते हुए सीमा, गौरव के साथी संजय व चीनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनके पास से लूट के जेवर व नकदी भी बरामद हुई। गौरव व उदयवीर की तलाश की जा रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने गौरव व उदयवीर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। शुक्रवार की सुबह एसओजी व सादाबाद पुलिस ने सरौठ बंबा के पास से गौरव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीन मोबाइल, लूटे गए सोने के आभूषण (दो कान की बालियां, दो कुंडल, दो चूड़ियां) और छह हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि जल्द ही उदयवीर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed