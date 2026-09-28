Hathras News: मुरसान में युवक पर धारदार हथियार से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 28 Sep 2026 01:51 AM IST
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कस्बा मुरसान के सादाबाद मार्ग लुहेटा चौराहे के पास एक युवक पर चार आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोार्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में जेल भेज दिया है। तीन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
गांव गदाई के रामवीर सिंह ने बताया कि 18 सितंबर रात करीब 11 बजे उनके भाई रवेन्द्र सिंह अपने मित्र नवीन रावत के साथ सादाबाद से आ रहे थे। लुहेटा चौराहे पर योगेश, उदयवीर सिंह उर्फ नेता व दो अज्ञात लोगों ने रवेन्द्र से गाली-गलौज कर दी।
आरोपियों ने रवेन्द्र से मारपीट की और धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में रवेन्द्र के सिर में गंभीर चोट आई और हड्डी टूट गई। नवीन ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। कोतवाली प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक उदयवीर सिंह उर्फ नेता को गिरफ्तार कर लिया है। संवाद
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गांव गदाई के रामवीर सिंह ने बताया कि 18 सितंबर रात करीब 11 बजे उनके भाई रवेन्द्र सिंह अपने मित्र नवीन रावत के साथ सादाबाद से आ रहे थे। लुहेटा चौराहे पर योगेश, उदयवीर सिंह उर्फ नेता व दो अज्ञात लोगों ने रवेन्द्र से गाली-गलौज कर दी।
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आरोपियों ने रवेन्द्र से मारपीट की और धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में रवेन्द्र के सिर में गंभीर चोट आई और हड्डी टूट गई। नवीन ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। कोतवाली प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक उदयवीर सिंह उर्फ नेता को गिरफ्तार कर लिया है। संवाद
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