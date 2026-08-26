Hathras News: धर्म परिवर्तन कर युवती ने हिंदू रीति-रिवाज से की शादी, मांगी सुरक्षा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 AM IST
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कांशीराम कॉलोनी निवासी एक युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर कॉलोनी के ही एक युवक के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया। शादी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। दोनों ने युवती के परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है।
दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं। दोनों ने आपसी सहमति से विवाह करने का निर्णय लिया। युवती का कहना है कि उसने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विजय के साथ विवाह किया।
आरोप है कि युवती के परिजनों की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इससे दोनों भयभीत हैं और उन्होंने पुलिस-प्रशासन से अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। युवती ने शपथ पत्र देकर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने और विजय के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करने की बात कही है।
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मामले की जांच कराई जा रही है। युवती या युवक सीधे पुलिस से नहीं मिले हैं। यह पता किया जा रहा है कि दोनों बालिग है या नहीं। अगर बालिग हुए तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। - हिमांशु माथुर, सीओ सिटी
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दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं। दोनों ने आपसी सहमति से विवाह करने का निर्णय लिया। युवती का कहना है कि उसने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विजय के साथ विवाह किया।
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आरोप है कि युवती के परिजनों की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इससे दोनों भयभीत हैं और उन्होंने पुलिस-प्रशासन से अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। युवती ने शपथ पत्र देकर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने और विजय के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करने की बात कही है।
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मामले की जांच कराई जा रही है। युवती या युवक सीधे पुलिस से नहीं मिले हैं। यह पता किया जा रहा है कि दोनों बालिग है या नहीं। अगर बालिग हुए तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। - हिमांशु माथुर, सीओ सिटी