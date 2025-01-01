Hathras News: प्राथमिकी के विरोध में वीडीओ लामबंद, दिया धरना

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इसमें जिलेभर से पहुंचे वीडीओ व पंचायत सचिवों ने एकजुट होकर कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाशचंद्र ने कहा कि मामले की जांच में शिकायत झूठी पाई गई है। उनके अनुसार, गोशाला में केवल एक गाय का उपचार चल रहा था। इसके बावजूद उनके साथी ग्राम पंचायत सचिव संत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई।उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि गोशाला में अनियमितता हुई थी तो इसके लिए जिम्मेदार पूरी गोशाला समिति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। केवल एक-दो कर्मचारियों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना उचित नहीं है। जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि जब तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती, तब तक धरना-प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।इधर, आंदोलन को पशुधन प्रसार अधिकारियों, ग्राम प्रधानों और बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। धरने में विश्वमित्र, मुकेश पचौरी, ऋषि शर्मा, ईश्वरचंद्र, देवेंद्र गौतम, अजय शर्मा, अजीत चौधरी, दिनेश यादव, शशिकांत सिंह, विदेश शर्मा, पूजा चौधरी, रवेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।