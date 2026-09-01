Hathras News: अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 01 Sep 2026 01:34 AM IST
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गांव ऊंचागांव रजबहा के पास सोमवार की शाम को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 21 वर्षीय विनीत की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई।
मुरसान थाना क्षेत्र के गांव सेनपुर निवासी विनीत पुत्र धर्मवीर (21) गांव के ही पुष्पेंद्र पुत्र योगेंद्र के साथ बाइक से घरेलू सामान लेने ऊंचागांव जा रहा था। दोनों जैसे ही ऊंचागांव बंबा के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने विनीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि पुष्पेंद्र का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। युवक की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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मुरसान थाना क्षेत्र के गांव सेनपुर निवासी विनीत पुत्र धर्मवीर (21) गांव के ही पुष्पेंद्र पुत्र योगेंद्र के साथ बाइक से घरेलू सामान लेने ऊंचागांव जा रहा था। दोनों जैसे ही ऊंचागांव बंबा के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने विनीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि पुष्पेंद्र का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। युवक की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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