Hathras News: दो स्पेशल सहित तीन ट्रेनों के बढ़ाए फेरे
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 30 Aug 2026 01:47 AM IST
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त्योहारों और आगामी महीनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने पूर्व से संचालित तीन जोड़ी (कुल छह) विशेष ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। इसमें हाथरस सिटी स्टेशन पर रुकने वाली दो प्रमुख स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं। रेल अधिकारियों के अनुसार विस्तारित अवधि के दौरान इन सभी गाड़ियों के संचालन का समय, ठहराव और कोच संरचना पूर्ववत रहेगी।
विस्तारित अवधि के तहत प्रतापनगर-मऊ विशेष गाड़ी तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक और वापसी में मऊ-प्रतापनगर विशेष गाड़ी चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक नौ-नौ अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी। इस ट्रेन का हाथरस सिटी स्टेशन पर ठहराव नहीं है, लेकिन हाथरस के यात्री इस ट्रेन को आगरा से पकड़कर यात्रा करते हैं।
हाथरस सिटी स्टेशन पर रुकने वाली प्रतापनगर-लालकुआं विशेष गाड़ी को चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक और लालकुआं-प्रतापनगर विशेष गाड़ी को पांच अक्तूबर से 30 नवंबर तक नौ-नौ अतिरिक्त फेरों के लिए संचालित किया जाएगा। इसके अलावा लंबे रूट की गांधीधाम-भागलपुर विशेष गाड़ी को चार सितंबर से 27 नवंबर तक और भागलपुर-गांधीधाम विशेष गाड़ी को सात सितंबर से 30 नवंबर तक 13-13 अतिरिक्त फेरों के लिए चलाया जाएगा।
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पूर्वाेत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के पीआरओ मंडल सफदर हुसैन ने बताया कि इन ट्रेनों के फेरे बढ़ने से सूरत, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अग्रिम सीट आरक्षण कराने और सुगम सफर में बड़ी राहत मिलेगी।
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विस्तारित अवधि के तहत प्रतापनगर-मऊ विशेष गाड़ी तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक और वापसी में मऊ-प्रतापनगर विशेष गाड़ी चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक नौ-नौ अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी। इस ट्रेन का हाथरस सिटी स्टेशन पर ठहराव नहीं है, लेकिन हाथरस के यात्री इस ट्रेन को आगरा से पकड़कर यात्रा करते हैं।
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हाथरस सिटी स्टेशन पर रुकने वाली प्रतापनगर-लालकुआं विशेष गाड़ी को चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक और लालकुआं-प्रतापनगर विशेष गाड़ी को पांच अक्तूबर से 30 नवंबर तक नौ-नौ अतिरिक्त फेरों के लिए संचालित किया जाएगा। इसके अलावा लंबे रूट की गांधीधाम-भागलपुर विशेष गाड़ी को चार सितंबर से 27 नवंबर तक और भागलपुर-गांधीधाम विशेष गाड़ी को सात सितंबर से 30 नवंबर तक 13-13 अतिरिक्त फेरों के लिए चलाया जाएगा।
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पूर्वाेत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के पीआरओ मंडल सफदर हुसैन ने बताया कि इन ट्रेनों के फेरे बढ़ने से सूरत, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अग्रिम सीट आरक्षण कराने और सुगम सफर में बड़ी राहत मिलेगी।