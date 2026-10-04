Hathras News: तत्काल टिकट के लिए बदली टोकन व्यवस्था, मिलेगी राहत

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हाथरस सिटी स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर एसी और स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट के लिए रोजाना बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। पहले यात्रियों को नंबर लगाने के लिए तड़के से ही खिड़की के बाहर घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अब सुबह 8:45 बजे तक आने वाले सभी यात्रियों के फॉर्म पर टोकन नंबर दिए जाएंगे।अभी तक यात्रियों को टिकट पाने के लिए तड़के से ही घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। इस दौरान यात्रियों के बीच नोकझोंक और विवाद की स्थिति बनती थी। नई व्यवस्था में टोकन आवंटित होने के बाद यात्री को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। पीआरओ इज्जतनगर सफदर हुसैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्य किए जा रहे हैं।