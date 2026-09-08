Hathras News: बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दो कारों की भिड़ंत, सात घायल

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आगरा के कोलखा ताजगंज निवासी अमरदीप, अंकित, सुचेता, भगवान दास, साधना और ममता ईको कार द्वारा राजघाट में गंगा स्नान कर आगरा लौट रहे थे। सादाबाद की ओर से हाथरस निवासी डॉ. आरके सिंह अपनी कार चला रहे थे। अचानक उनकी कार के सामने एक बाइक सवार आ गया। डॉ. आरके सिंह ने बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार सामने से आ रही ईको कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ईको कार में सवार छह लोगों और डॉक्टर आरके सिंह को हल्की चोटें आईं। सूचना मिलने पर चंदपा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। एसओ योगेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अपने-अपने क्षतिग्रस्त वाहन लेकर चले गए।