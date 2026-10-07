Hathras News: हाथरस में अगले दो दिन आंधी-तूफान और बारिश के आसार

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भारत मौसम विज्ञान विभाग और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवाएं 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पूर्व दिशा में चलेंगी, जिनकी रफ्तार झोंकों के साथ थोड़ी अधिक हो सकती है।विशेषज्ञों का कहना है कि खरीफ फसलों (धान, मक्का, तिल आदि) की कटाई और मड़ाई का काम बारिश न होने की स्थिति में ही करें। धान और मक्का की फसल जब 80-85% सुनहरे रंग की हो जाए, तब कटाई करें। धान में गंधी कीट के नियंत्रण के लिए मौसम साफ होने पर आवश्यक कीटनाशक का छिड़काव करें। गन्ने में लाल सड़न रोग दिखे तो प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें।