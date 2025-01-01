Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 21 Nov 2026 12:36 AM IST
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- खेल स्टेडियम : सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे।
- सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।
- सादाबाद इंटर कॉलेज : मौलिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9.30 बजे।
- बिसावर : गांव बरामई खेड़ा स्थित शहीद चौधरी चंदन सिंह स्मारक में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- ग्राम खोंड़ा : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
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- सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।
- सादाबाद इंटर कॉलेज : मौलिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9.30 बजे।
- बिसावर : गांव बरामई खेड़ा स्थित शहीद चौधरी चंदन सिंह स्मारक में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- ग्राम खोंड़ा : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।