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- सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।

- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।

- सादाबाद इंटर कॉलेज : मौलिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9.30 बजे।

- बिसावर : गांव बरामई खेड़ा स्थित शहीद चौधरी चंदन सिंह स्मारक में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।

- ग्राम खोंड़ा : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।

- खेल स्टेडियम : सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे।