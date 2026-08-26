Hathras News: सलेमपुर में पांच किसानों के नलकूप की कोठरियों में चोरी

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पीड़ित किसान निजाम खान, राजेंद्र, जगदीश, सतीश और हरिओम ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रवि पहलवान ने पुलिस से जल्द घटना का खुलासा कर सामान को बरामद कराने की मांग की है।पिछले दिनों गांव गुरसौटी, कुरसंडा, कजरौठी, ऊंचागांव आदि में भी करीब 24 नलकूप की कोठरियों से कॉपर तार, पाइप आदि की चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो सका है। इससे किसानों में काफी आक्रोश है। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामलों की छानबीन चल रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। संवाद