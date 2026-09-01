Hathras News: दुकान से हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर

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कस्बे के मुख्य बाजार में केनरा बैंक के पास स्थित ओम हार्डवेयर पेंट की दुकान से सोमवार को अज्ञात चोर पेंट की दो बाल्टियां चोरी कर ले गए। दोनों बाल्टियों में करीब 20-20 लीटर पेंट बताया जा रहा है। दिनदहाड़े हुई घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में पीड़ित दुकानदार की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद