Hathras News: लाल रंग के एलएचबी कोच के साथ शुरू हुई टनकपुर-अछनेरा एक्सप्रेस

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इज्जतनगर मंडल के पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि पुराने सामान्य आईसीएफ बोगी की जगह इस ट्रेन में जर्मन तकनीक आधारित लाल रंग के एलएचबी बोगी लगाई गई हैं। इनमें यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होती है। हादसे के समय ये बोगियां एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़तीं। ट्रेन की सभी बोगी अंदर से आपस में जुड़ी हैं, जिससे यात्री आसानी से एक से दूसरी बोगी में आ-जा सकते हैं।हाथरस से कासगंज, मथुरा, अछनेरा और टनकपुर तक की इस ट्रेन से यात्रा करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। ट्रेन में सेकंड क्लास सिटिंग (2एस) में आरक्षण की सुविधा भी शुरू हो गई है। पहले से कंफर्म टिकट लेने पर सीट के लिए मारा-मारी नहीं करनी पड़ेगी। ट्रेन का स्पेशल दर्जा हट जाने के बाद एसी चेयरकार श्रेणी का किराया भी कम हो गया है।