हाथरस: घर के बाहर खेल रहे बालक पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, पैर का मांस नोचा, लाठी-डंडों से भगाकर बचाई जान

बिसावर के गांव एदलपुर में रविवार रात आवारा कुत्तों के झुंड ने आठ वर्षीय बालक पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बालक के पैर का मांस नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाकर बालक की जान बचाई।

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गांव निवासी अजयपाल का आठ वर्षीय पुत्र मानव रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान अचानक आवारा कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया और बालक को घेरकर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसके पैर को बुरी तरह काट लिया और मांस नोच लिया। बालक की चीख सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।ग्रामीणों ने कुत्तों को लाठी-डंडे लेकर खदेड़ा, लेकिन तब तक कुत्ते बालक के पैर को बुरी तरह जख्मी कर चुके थे। परिजन उसे लेकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचे। चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगाई और आवश्यक दवाएं दीं। इस घटना के बाद गांव में कुत्तों की दहशत बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की मांग की है।