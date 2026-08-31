हाथरस: मन्नत हुई पूरी, मातेश्वरी भद्रकाली शक्ति पीठ पर चढ़ाए 51 और 21 किलो के पीतल के घंटे

सहपऊ के प्रसिद्ध मातेश्वरी भद्रकाली शक्ति पीठ पर सोमवार को मेले का आयोजन किया गया। भादों महीने का पहला सोमवार होने पर गांव मानिकपुर निवासी रामकुमार गुप्ता उर्फ छकोड़ी सेठ और गोपाल सिंह निवासी ढकपुरा ने मन्नत पूरी होने पर मंदिर में 51 और 21 किलो के पीतल के घंटे चढ़ा।

विज्ञापन