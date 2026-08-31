हाथरस: मन्नत हुई पूरी, मातेश्वरी भद्रकाली शक्ति पीठ पर चढ़ाए 51 और 21 किलो के पीतल के घंटे
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 06:13 PM IST
सार
रामकुमार गुप्ता उर्फ छकोड़ी सेठ और ढकपुरा के गोपाल सिंह की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने मातेश्वरी भद्रकाली शक्ति पीठ पर भादों के पहले सोमवार को 51 और 21 किलो के पीतल के घंटे चढ़ाए।
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विस्तार
सहपऊ के प्रसिद्ध मातेश्वरी भद्रकाली शक्ति पीठ पर सोमवार को मेले का आयोजन किया गया। भादों महीने का पहला सोमवार होने पर गांव मानिकपुर निवासी रामकुमार गुप्ता उर्फ छकोड़ी सेठ और गोपाल सिंह निवासी ढकपुरा ने मन्नत पूरी होने पर मंदिर में 51 और 21 किलो के पीतल के घंटे चढ़ा।
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मौके पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव, सरिता देवी, गंगाशरण गुप्ता, मनीष वार्ष्णेय, कपिल वार्ष्णेय, मुकेश कुमार, सचिन गुप्ता, लव कुमार, सनी, राजेंद्र सिंह, विद्या देवी, करुआ सेठ आदि मौजूद थे।
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