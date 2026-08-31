फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Sathiya youth dies in Mathura accident

मथुरा हादसा: सठिया के युवक की मौत, छह अन्य भी गंभीर घायल, गांव में हुआ अंतिम संस्कार

Mon, 31 Aug 2026 09:27 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 09:27 PM IST
सार

माधौ व अन्य लोग पिकअप गाड़ी से काम के लिए अलवर (राजस्थान) जा रहे थे। मथुरा के कोसी कला के समीप पिकअप गाड़ी सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माधौ की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए।

विज्ञापन
Sathiya youth dies in Mathura accident
मृतक माधौ - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

30 अगस्त देर रात मथुरा के कोसी कला के पास सड़क हादसे में कोतवाली क्षेत्र के सठिया गांव निवासी माधौ (35) पुत्र रामबाबू सिंह की मौत हो गई। उसके साथ मौजूद छह अन्य लोग भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

विज्ञापन


सासनी थाना पुलिस के अनुसार सठिया गांव निवासी माधौ सहित गुड्डू निवासी खेरिया थाना हाथरस जंक्शन, रवि और पुष्पेंद्र निवासी हडौली, संजय निवासी ततारपुर सासनी व अजय निवासी उसवा थाना सासनी और गौरव निवासी चंदफरी कोतवाली इगलास जनपद अलीगढ़ के साथ पिकअप गाड़ी से काम के लिए अलवर (राजस्थान) जा रहे थे। हडौली का ठेकेदार सभी को अपने साथ काम के लिए ले जा रहा था। 
विज्ञापन


रामबाबू सिंह के अनुसार उनका बेटा रविवार की सुबह करीब नौ बजे घर से निकला था। मथुरा के कोसी कला के समीप पिकअप गाड़ी सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माधौ की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार जारी है। घायल संजय को परिजन निजी अस्पताल ले गए हैं। माधौ अपने पीछे दो पत्नियों राजकुमारी और उषा देवी सहित तीन पुत्र और एक पुत्री को रोता छोड़ गए हैं। सोमवार को सठिया गांव में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed