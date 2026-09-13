Hathras News: युवती में हुई स्वाइन फ्लू की पुष्टि, आगरा में भर्ती

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि युवती पिछले कुछ दिनों से बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित थी। सीएचसी में जांच के लिए लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे आगरा रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।जिले में इससे पहले मुरसान और सिकंदराराऊ क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आए थे। दोनों मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और पीएचसी को अलर्ट किया है। संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। संवाद