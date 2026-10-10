Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 10 Oct 2026 01:58 AM IST
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-सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज स्थित रामलीला मंचन स्थल पर रामलीला का श्री गणेश रात 8 बजे।
- गांव बाजिदपुर : रामलीला में प्रभु श्रीराम का जन्म रात 8 बजे।
- सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
-सादाबाद : कस्बे में रामलीला महोत्सव के तहत राम बरात रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला बाड़े में रामलीला महोत्सव के तहत लीलाओं का मंचन रात 8 बजे।
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- गांव बाजिदपुर : रामलीला में प्रभु श्रीराम का जन्म रात 8 बजे।
- सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
-सादाबाद : कस्बे में रामलीला महोत्सव के तहत राम बरात रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला बाड़े में रामलीला महोत्सव के तहत लीलाओं का मंचन रात 8 बजे।