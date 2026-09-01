Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 01 Sep 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुबह 09 बजे।
सहपऊ : नानकचंद्र वर्मा के प्रांगण में हवन के साथ भागवत कथा का शुभारंभ सुबह 07 बजे।
जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम : पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 10 बजे।
सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
नगर पालिका परिषद : बोर्ड की बैठक सुबह 11:30 बजे।
विज्ञापन
सहपऊ : नानकचंद्र वर्मा के प्रांगण में हवन के साथ भागवत कथा का शुभारंभ सुबह 07 बजे।
जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम : पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 10 बजे।
सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
नगर पालिका परिषद : बोर्ड की बैठक सुबह 11:30 बजे।