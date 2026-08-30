Hathras News: आज खास

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सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।

हाथरस : सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 9 बजे।

गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम पर रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह 8 बजे।

सिकंदराराऊ : श्रीराधाजी वैंक्वेट हाॅल में सशक्त बेटी-सुंदर समाज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह सुबह 09 बजे।