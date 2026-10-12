बिसावर: घर में निकला सांप, अनाज की टंकी के नीचे जा छिपा, मची अफरा-तफरी

बिसावर की ग्राम पंचायत ऊंचागांव (सुसाइन) में रविवार शाम एक घर में सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। सांप को देखकर बच्चे और परिवार के सदस्य घबरा गए।

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गांव निवासी ऋषिपाल सिंह के अनुसार, परिवार के सदस्य घर में काम कर रहे थे। इस दौरान एक परिजन की नजर सांप पर पड़ गई। सांप अनाज की टंकी के नीचे जाकर छिप गया। इसकी सूचना पास के गांव रसमई में सांप पकड़ने वाले बंजारे को दी गई।मौके पर पहुंचे बंजारे ने काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। इसके बाद परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। सांप पकड़ने वाले ने बताया कि सांप घोड़ा पछाड़ प्रजाति का है और इसकी लंबाई करीब तीन मीटर है।