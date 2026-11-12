थाने में थप्पड़कांड : पेशकार ने सीओ सिटी को दर्ज कराए बयान

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मामला नौ नवंबर की रात का है। किशोर न्यायालय के पेशकार कुशल सिंह के अनुसार पुलिस जिस गाड़ी का पीछा कर रही थी, उसने उनकी कार में टक्कर मार दी थी। जब वे कोतवाली हाथरस गेट शिकायत करने पहुंचे तो वहां उन्हें वह गाड़ी नहीं मिली और न ही पकड़े गए युवक। इसके बाद जब वहां मौजूद मुंशी से पूछताछ की तो वे अभद्रता पर उतर आए।नेम प्लेट न होने के कारण नाम पूछा तो वे भड़क गए और मोबाइल पर हाथ मारा और थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद एक दरोगा ने भी शिकायत लेने की बजाए धमकाया, जबकि एसएचओ स्वयं शिकायत दर्ज करने की बोलकर गए थे। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।