Hathras News: 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना, दिसंबर में घर-घर पहुंचेगी टीम

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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने अधिकारियों को स्व-गणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस सुविधा की जानकारी दी जाए, ताकि वे निर्धारित अवधि में अपनी गणना संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकें।डीएम ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और सामाजिक-आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक घर और परिवार तक गणना टीम की पहुंच सुनिश्चित की जाए।निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति या परिवार गणना से छूटने न पाए। दर्ज की जाने वाली सूचनाओं की शुद्धता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।