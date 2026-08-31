Hathras News: महंगाई के बीच मखाने के दामों में गिरावट से राहत

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किराना कारोबारियों के अनुसार इस बार मखाने की पैदावार काफी अच्छी हुई है। नई फसल की आवक बढ़ने के चलते थोक और खुदरा दोनों बाजारों में मखाने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 20 दिन पहले जो सामान्य मखाना 1100 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा था, अब उसके दाम घटकर 900 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं।इसी तरह प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी वाले मखाने के दाम भी 1300 रुपये से गिरकर 1000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। जिले में मखाने की रोजाना अच्छी-खासी खपत होती है। विशेषकर पूजा-पाठ, व्रत-त्योहारों, मिठाइयों और दैनिक खान-पान में मखाने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। आने वाले दिनों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और अन्य प्रमुख त्योहारों को देखते हुए मखाने के दामों में आई यह गिरावट उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।दुकानदार ऋषभ अग्रवाल का कहना है कि मखाने के दाम कम होने से बाजार में इसकी मांग में भी तेजी आई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच मखाने की कीमतें कम होने से आम खरीदारों ने राहत की सांस ली है, वहीं बिक्री बढ़ने से व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदार संजय कुमार ने बताया कि अचानक मखाने के दामों में गिरावट ने कारोबार को प्रोत्साहित किया है।