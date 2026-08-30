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हाथरस: कांशीराम कॉलोनी में फंदे पर लटका मिला आगरा के युवक का शव, कर रहे थे मेहनत-मजदूरी

Sun, 30 Aug 2026 10:21 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 30 Aug 2026 10:21 PM IST
सार

भूरी सिंह हाथरस की कांशीराम कॉलोनी में रहकर मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। रविवार सुबह जब काफी देर तक उसके घर में कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के पड़ोसियों ने संदेह होने पर अंदर झांक कर देखा। अंदर भूरी सिंह का शव फंदे से लटका था।

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body of a youth from Agra found hanging
खुदकुशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हाथरस शहर में जलेसर रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में रविवार को 42 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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42 वर्षीय भूरी सिंह मूल रूप से आगरा के खड़िया क्षेत्र का निवासी थे, लेकिन पिछले लंबे समय से हाथरस की कांशीराम कॉलोनी में रहकर मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। रविवार सुबह जब काफी देर तक उसके घर में कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के पड़ोसियों ने संदेह होने पर अंदर झांक कर देखा। अंदर भूरी सिंह का शव फंदे से लटका था, जिसके बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई।
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मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। पुलिस के अनुसार मृतक अत्यधिक शराब पीने के आदी थे। शनिवार रात को भी वह शराब के नशे में घूम रहे थे। रिश्तेदारों ने उन्हें टोका भी था। उनकी दूसरी शादी आगरा में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी भी मायके (आगरा) में ही रह रही थी। 

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आवास में युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। अब तक की गई छानबीन में पता चला है कि युवक शराब का आदी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों की तहरीर पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी

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