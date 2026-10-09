हाथरस: रघुवंशी दूल्हों की बरात में नाचा हाथरस, ली बलइयां, जयकारों से गूंजा शहर

हाथरस शहर में चल रहे रामलीला महोत्सव के तहत बृहस्पतिवार की शाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम और उनके तीनों अनुजों की बरात धूमधाम से निकाली गई। शहरवासियों ने जगह-जगह बरात का गर्मजोशी से स्वागत किया। देर रात आवास-विकास कॉलोनी में सजी जनकपुरी में बरात की गर्मजोशी से अगवानी की गई।

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रामलीला के संयोजक क्षमा शर्मा एवं डॉ. अविन शर्मा की मौजूदगी में बरात का शुभारंभ हुआ। परंपरा के अनुसार बृहस्पतिवार की शाम शहर के नयागंज स्थित हनुमान गली मंदिर से विधि-विधान व पूजन-अर्चन के उपरांत राम बरात का शुभारंभ हुआ। बरात में सबसे आगे वानर सेना चल रही थी। सुसज्जित घोड़ों पर सवार प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।आवास-विकास कॉलोनी में सजी जनकपुरी में राजा जनक के रूप में मौजूद गिरीश पचौरी ने बरातियों की अगवानी की। जनकपुरी के अध्यक्ष प्रवीन उपाध्याय की देखरेख में स्वागताध्यक्ष अधीर पचौरी ने भगवान श्रीराम व चारों भाइयों का तिलक कर भव्य स्वागत किया। संयोजक सुधीर पचौरी ने राम-जानकी विवाह महोत्सव के धार्मिक अनुष्ठानों में मुख्य भूमिका निभाई।आयोजन को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल, उपाध्यक्ष यतेंद्र वार्ष्णेय, सह संयोजक मनीष शर्मा, सुनीत अग्रवाल, अतुल चौधरी, संकल्प उपाध्याय तथा संदीप पचौरी का विशेष योगदान रहा।