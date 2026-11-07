Hathras News: नवंबर के अंत में चलेगा पल्स पोलियो अभियान

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डीएम सत्यप्रकाश पटेल ने बताया कि 22 नवंबर को बूथ दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद छूटे बच्चों को दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर-घर पहुंचेंगे। 30 नवंबर को बी-टीम क्षेत्र में काम करेगी, जो लिस्ट के अनुसार छूटे बच्चों तक स्कूल व घर तक पहुंचने का प्रयास करेगी।सीएमओ डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि जिले में कुल 700 बूथ बनाए गए हैं। 514 डोर-टू-डोर, 56 ट्रांजिट और 14 मोबाइल टीमें इस काम में लगाई गई हैं। डीएम ने सभी एसडीएम व बीडीओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में समय से टीटीओएफ व बीटीओएफ बैठकें सुनिश्चित कराएं।डीआईओएस व बीएसए को 21 नवंबर को पल्स पोलियो रैली निकालने और 22 नवंबर को बूथ दिवस के दिन सुबह आठ से शाम चार बजे तक स्कूल खुले रखने व साफ-सफाई के निर्देश दिए गए। हाई रिस्क ग्रुप के अंतर्गत टीम ईंट-भट्ठों, कोल्ड स्टोर और निर्माणाधीन इमारतों पर भी मजदूरों के बच्चों को कवर करेगी।