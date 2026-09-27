Hathras News: बारिश व तेज हवाओं से बिछी धान-बाजरा की फसल

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बता दें कि वर्तमान में 80 फीसदी धान की फसल में बालियां निकल आई थीं। 40 फीसदी धान पक चुका था। अगैती धान की फसल पैदा करने वाले किसानों को मंडी में चार हजार रुपये क्विंटल तक भाव मिल रहा था। यही हाल बाजरा का भी था।क्षेत्र में कासगंज, हाथरस, एटा व अलीगढ़ रोड पर चारों तरफ धान और बाजरा की फसल लहलहा रही थी, लेकिन लगातार हुई तेज बारिश और हवा ने दोनों फसलों को धराशायी कर दिया। किसान नौबत सिंह का कहना है कि पककर तैयार धान की फसल तेज हवा से गिर गई है, जिससे धान का दाना काफी हल्का और दागदार हो जाएगा।किसान बबलू सिसोदिया का कहना है कि एक तो वैसे ही इस बार बारिश कम हुई थी। जैसे-तैसे पानी का इंतजाम कर धान की फसल को तैयार किया गया, लेकिन मौसम की मार ने काफी नुकसान कर दिया। एसडीएम धर्मेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि जैसे ही बारिश थमेगी, क्षेत्र में तहसील की राजस्व टीम को लगाकर क्षति का आकलन कराया जाएगा और इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।