मौसी की गोद ने बचाई दो साल की रुबी की जान

हादसे में मृत रिहाना उर्फ छोटी की तीन बेटियां व दो बेटे हैं। शादी में वे तीनों बेटियों के साथ शामिल होने जा रही थीं, जबकि दोनों छोटे बेटे पिता मुस्तकीम के पास ही गुरुग्राम में थे। मुस्तकीम फेरी लगाने का काम करते हैं। रिहाना के टेंपो में उनकी बेटी इसराना वे कमरजहां थीं। दो बेटों के बाद सबसे छोटी बेटी रूबी महज दो साल की है। रूबी अधिकतर मौसी चांदनी व उनके बच्चों के बीच रहती है। बस से उतरने के बाद अलीगढ़ में वह रो रही थी तो मौसी चांदनी ने उसे मां रिहाना की गोद से ले लिया था और दूसरे टेंपो में बैठ गई थीं। इमरजेंसी में रूबी को देखकर चांदनी अपनी बहनों को याद कर बार-बार रो रही थीं। उन्हें देख बच्ची अबोध बच्ची भी शांत नहीं हो रही थी।



पिता के बाद अब मां का भी साया उठा

शबाना उर्फ मोटी के पति रहीस की कई साल पहले हादसे में मौत हो चुकी है। अपनी बहनों के पास रहकर ही वे अपनी दोनों बेटियों का लालन-पालन कर रही थीं। शबाना की बेटी सानिया भी हादसे में घायल हुई, जबकि छोटी बेटी गुरुग्राम में घर पर ही रुक गई थी। मां के जाने से दोनों बहनें अनाथ हो गई थीं। उनका भी रो-रो कर बुरा हाल है।



दो बहनें व एक भाई का परिवार उजड़ा

जिला अस्पताल में बिलखते हुए चांदनी ने बताया कि वे मूलरूप से शहर के मोहल्ला श्रीनगर के रहने वाले हैं। यहां' भी उनके रिश्तेदार रहते हैं। लगभग दो दशक पहले उनके पिता बरला क्षेत्र में बस गए थे। पांच बहनों में से दो की शादी खैर क्षेत्र में और उनकी बरला में हुई थी, लेकिन वे सभी साथ में गुरुग्राम रहते हैं। पांच बहनों के बीच बबलू अकेला भाई है। 'भाभी सबीना व भतीजे की मौत से चांदनी का रो-रो कर बुरा हाल था। चांदनी ने कहा कि एक साथ एक ही खानदान के तीन परिवार पर कहर टूट पड़ा है।