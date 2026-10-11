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Hathras News: लेखपालोंं ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन

Sun, 11 Oct 2026 02:03 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:03 AM IST
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Lekhpals staged a protest wearing black armbands.
समाधान दिवस में काली पट्टी बांधकर बैठे लेखपाल। संवाद - फोटो : Samvad
थाना समाधान दिवस के दौरान लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध-प्रदर्शन किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा सासनी के मंत्री बलवीर सिंह और तहसील अध्यक्ष अरविंद कुमार सेंगर के नेतृत्व में लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
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ज्ञापन में 12 अक्तूबर को तहसील सदर हाथरस में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। यह आयोजन जिला एवं प्रांतीय कार्यकारिणी के दिशा-निर्देशों के तहत सामाजिक दायित्व निभाने और जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए किया जा रहा है। इस दौरान गौरव चौधरी, सचिन पुंढीर, राघवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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