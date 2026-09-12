Hathras News: हसायन में दो नवजात की मौत के मामले में जांच समिति गठित

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खिटौली निवासी वसुधा (27) को बुधवार देर रात प्रसव पीड़ा होने पर हसायन सीएचसी में भर्ती कराया गया था। उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद नवजात की तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि उस समय तैनात चिकित्सक मौजूद नहीं थे। गंभीर स्थिति में चिकित्सक को फोन किया गया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया।परिजन उनके कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा भी नहीं खोला गया। बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस लापरवाही पर गुस्साए परिजनों ने सीएचसी परिसर में हंगामा भी किया था। दूसरी घटना सासनी के गांव कटरा मलोई निवासी शिल्पी से संबंधित है। उन्हें भी प्रसव के लिए सीएचसी लाया गया था। वहां उनके बच्चे की भी मौत हो गई थी। एक ही केंद्र पर लगातार दो नवजात शिशुओं की मौत के मामले में सीएमओ डा.वेदप्रकाश ने जांच समिति गठित कर दी है।