फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Inauguration tomorrow; officials failed to even complete preparations for the fair.

Hathras News: कल उद्घाटन, मेले की तैयारी ही पूरी नहीं करा पाए अफसर

Wed, 16 Sep 2026 02:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 16 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Inauguration tomorrow; officials failed to even complete preparations for the fair.
दाऊजी मेला परिसर में तैयार किए जाते झूले। संवाद - फोटो : Samvad
राजकीय लक्खी मेला श्रीदाऊजी महाराज का शुभारंभ भले ही गणेश चतुर्थी के दिन ध्वजारोहण के साथ हो चुका हो, लेकिन बलदेव छठ को होने वाले विधिवत उद्घाटन से ठीक 48 घंटे पहले तक व्यवस्थाएं पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सकी हैं। तैयारियों को समय पर पूरा कराने की खातिर तहसील स्तरीय अधिकारियों को मेला परिसर में ही डेरा जमाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

खुद एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह तैयारियों के लिए निर्देश जारी करते दिखाई दिए। मंगलवार दोपहर तक मेला पंडाल के मुख्य मंच को तैयार किये जाने का कार्य पूरा कराने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। आनन-फानन में मंच को तैयार कराया गया, क्योंकि मंगलवार की रात इसी मंच पर देवी जागरण का भव्य कार्यक्रम प्रस्तावित था।
विज्ञापन

समय रहते काम पूरा न होने से अधिकारियों के माथे पर दिनभर चिंता की लकीरें नजर आईं। मेले के इतिहास में संभवत यह पहला मौका है, जब मुख्य मंदिर की प्राचीर और इमारत पर मेला शुरू होने के बाद तक रंग-रोगन का काम खिंच गया। गणेश चतुर्थी पर मंदिर के शिखर पर परंपरागत तरीके से ध्वज स्थापित कर दिया गया और प्राचीर पर रंग-बिरंगी फसाड लाइटें भी लगा दी गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बावजूद मंगलवार शाम तक मजदूर मंदिर की प्राचीर पर पेंट करते देखे गए। शुभारंभ के बाद भी पुताई का काम अधूरा रहने को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में खासी चर्चा रही।


न झूले तैयार, न सजीं दुकानें
अभी तक एक भी बड़ा झूला चलने की स्थिति में तैयार नहीं हो पाया है। कारीगर अभी भी लोहे के ढांचे कसने में जुटे हैं। इसके अलावा दूर-दराज से आए दुकानदारों द्वारा दुकानें लगाने का काम भी बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की वायरिंग, अस्थायी बिजली लाइनों को खींचने और रास्तों की सजावट का काम भी समय सीमा में पूरा होने के आसार कम लग रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed