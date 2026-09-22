Aligarh News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Tue, 22 Sep 2026 02:49 AM IST
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- सासनी : हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सहपऊ : धर्मशाला चौराहा पर आयोजित जाहवीर मेले में श्रीकृष्ण लीला दोपहर एक बजे।
-नगला गूलर (तसींगा) : शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सादाबाद : चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल से बिसावर तक पदयात्रा सुबह 11 बजे।
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- सहपऊ : धर्मशाला चौराहा पर आयोजित जाहवीर मेले में श्रीकृष्ण लीला दोपहर एक बजे।
-नगला गूलर (तसींगा) : शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सादाबाद : चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल से बिसावर तक पदयात्रा सुबह 11 बजे।