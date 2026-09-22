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Hathras News: टेंट के गोदाम में आग लगने से सामान जलकर राख

Tue, 22 Sep 2026 03:04 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 22 Sep 2026 03:04 AM IST
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Fire in Tent Warehouse
टेंट गोदाम में आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोग। संवाद - फोटो : Samvad
कस्बा में रेलवे स्टेशन के सामने पैंठ कॉलोनी में रविवार देर रात टेंट के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आग से करीब 350 कुर्सियां, एक जनरेटर, सोफा और टेंट का अन्य सामान जलकर राख हो गया।आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
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गोदाम मालिक अरविंद पुत्र कैलाशचंद शर्मा ने बताया कि रविवार रात करीब 12 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने फोन कर उन्हें घटना की जानकारी दी। वह मौके पर पहुंचे। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से घरों में लगे समरसेबल पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।
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सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी गई। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। अरविंद शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर कोयले भरी एक प्रेस भी मिली है। उनके अनुसार गोदाम के सामने एक युवक कपड़ों पर प्रेस करने का काम करता है। वह रोजाना कोयले को बुझाकर शाम के समय प्रेस गोदाम में रखकर चला जाता है। अरविंद को आशंका है कि किसी व्यक्ति ने जलती हुई सिगरेट गोदाम की ओर फेंकी हो, जिससे आग लगी हो सकती है।
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