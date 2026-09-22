Hathras News: टेंट के गोदाम में आग लगने से सामान जलकर राख

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गोदाम मालिक अरविंद पुत्र कैलाशचंद शर्मा ने बताया कि रविवार रात करीब 12 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने फोन कर उन्हें घटना की जानकारी दी। वह मौके पर पहुंचे। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से घरों में लगे समरसेबल पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी गई। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। अरविंद शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर कोयले भरी एक प्रेस भी मिली है। उनके अनुसार गोदाम के सामने एक युवक कपड़ों पर प्रेस करने का काम करता है। वह रोजाना कोयले को बुझाकर शाम के समय प्रेस गोदाम में रखकर चला जाता है। अरविंद को आशंका है कि किसी व्यक्ति ने जलती हुई सिगरेट गोदाम की ओर फेंकी हो, जिससे आग लगी हो सकती है।