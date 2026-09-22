हाथरस: हाईटेंशन लाइन से झुलसे कबाड़ लाद रहे मजदूर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर

हाथरस शहर के इगलास रोड पर सोमवार की दोपहर कबाड़ की गाड़ी लाद रहे तीन मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। इनमें दो मजदूरों के शरीर फट गए। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरे को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। परिजनों ने गाड़ी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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ट्रक में कबाड़ लोड करते समय मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को नियमानुसार जो भी मदद होगी, वह प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी।-राजबहादुर, एसडीएम सदर

परिवार की ओर से जो तहरीर मिलेगी, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रक मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी

मूल रूप से खंदौली (आगरा) निवासी रामपाल (40) पिछले 20 साल से हाथरस की कांशीराम टाउनशिप में पत्नी व बच्चों के साथ रह रहे थे। रुहेरी में उनकी ससुराल है। रामपाल इगलास अड्डा मधुगढ़ी स्थित एक कबाड़ व्यापारी के यहां मजदूरी पर काम करते थे। रोजाना की तरह वह अपने साथी राकेश (38) निवासी अमरपुर, जलेसर रोड के साथ काम पर गए थे। दोपहर करीब एक बजे रामपाल व राकेश ने प्रताप चौराहा के पास ट्रक में कबाड़ लोड किया। इस दौरान दोनों सामान के ऊपर खड़े हुए थे और सरिया चढ़ा रहे थे। सरिया ऊपर खींचते समय उनका ध्यान ऊपर से जा रही 11 हजार की लाइन पर नहीं गया। हाइटेंशन लाइन से सरिया छू जाने से जोरदार धमाका हुआ और दोनों ट्रक से नीचे आ गिरे।नीचे खड़ा मजदूर राजकुमार निवासी मोहल्ला श्रीनगर सरिया पकड़ा रहा था, वह भी करंट की चपेट में आ गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े। राकेश तड़प रहे थे, जबकि रामपाल अचेत थे। दोनों के चेहरे, पीठ, हाथ व पैर झुलस गए थे। लोगों ने छाती दबाकर रामपाल होश में लाने का प्रयास किया। लोगों ने पुलिस की मदद से आनन-फानन दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी में रामपाल को मृत घोषित कर दिया गया। राजकुमार को असपताल में भर्ती किया गया। अस्पताल पहुंचे मृतक के ससुर अनिल कुमार ने गाड़ी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर एसडीएम सदर व कोतवाली हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंची।