हाथरस: नगर पालिका दफ्तर में लिफ्ट लगी, आम लोगों के लिए चालू, बुजुर्ग-दिव्यांगों को मिलेगी राहत

हाथरस नगर पालिका परिषद हाथरस में सीढ़ियां चढ़ने-उतरने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। बुधवार को इसका ट्रायल किया गया। सरकारी कार्यालयों में बुजुर्गों और दिव्यांगों की परेशानी को लेकर तैयार संवाद न्यूज एजेंसी की खबर का असर हुआ है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए लिफ्ट लगाई गई है। इसे आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। एक बटन दबाकर सुरक्षित तरीके से कार्यालय तक आया-जाया जा सकता है। - रोहित सिंह, ईओ, नगर पालिका परिषद हाथरस।

मुख्य डाकघर में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद 10 जून 2026 के अंक में अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की थी। इसमें विकास भवन, नगर पालिका और सीएमओ कार्यालय में रैंप व लिफ्ट की कमी से होने वाली परेशानी को प्रमुखता से उठाया गया था। बताया गया था कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को ऊंची सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में जोखिम उठाना पड़ता है।नगर पालिका बोर्ड की बैठक में लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन प्रक्रिया धीमी थी। खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा ने भी चार अगस्त को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद करीब 3.5 लाख रुपये की लागत से स्टेयर लिफ्ट लगाई गई है।