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केवीके: कानपुर किसान मेला में हाथरस को मिला द्वितीय पुरस्कार, स्वचालित एकीकृत कृषि प्रणाली प्रदर्शन पर सम्मान

Sun, 18 Oct 2026 06:12 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 18 Oct 2026 06:12 PM IST
सार

यह सम्मान स्वचालित एकीकृत कृषि प्रणाली और नवीन कृषि तकनीकों के प्रभावी प्रदर्शन के लिए मिला। केंद्र की ओर से वैज्ञानिक डॉ. बलवीर सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया।

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Hathras KVK Wins Second Prize Kanpur Kisan Mela
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में 15 से 17 अक्तूबर तक उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हाथरस को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 

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केंद्र को यह सम्मान स्वचालित एकीकृत कृषि प्रणाली और नवीन कृषि तकनीकों के प्रभावी प्रदर्शन के लिए मिला। केंद्र की ओर से वैज्ञानिक डॉ. बलवीर सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान डॉ. आकांक्षा सिंह, डॉ. शैलजा, डॉ. हरविंदर पाल और प्रभारी अधिकारी डॉ. श्योराज सिंह भी उपस्थित रहे।

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