फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Raja Mahendra Pratap University Odd Semester Schedule Released

राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय: विषम सेमेस्टर शेड्यूल जारी, हाथरस के 90 डिग्री कॉलेजों में हलचल

Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
सार

स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 22 दिसंबर तक तीन पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। परास्नातक की परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेंगी।

विज्ञापन
Raja Mahendra Pratap University Odd Semester Schedule Released
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हाथरस के करीब 90 डिग्री कॉलेजों में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर का अनंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। शेड्यूल आने के बाद जिले के राजकीय, एडेड और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन में तेजी आई है।

विज्ञापन


पीसी बागला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रो. महावीर सिंह छौंकर ने बताया कि स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 22 दिसंबर तक तीन पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। परास्नातक की परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेंगी। ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8 से 10:30 बजे तक होगी। दूसरी पाली 11:30 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है।
विज्ञापन


यदि किसी छात्र के दो प्रश्नपत्र एक ही पाली में टकरा रहे हों, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई विषय छूट गया हो, तब भी कॉलेज व परीक्षार्थी आपत्ति भेज सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 22 अक्तूबर है। इसे ई-मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजा जा सकता है। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम समय-सारिणी जारी की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed