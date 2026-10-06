Hathras News: सबसे कम चेन पुलिंग में हाथरस टॉप फाइव में

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यहां एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच महज 56 लोग ही अवैध चेन पुलिंग के आरोप में पकड़े गए हैं। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक पूरे मंडल में कुल 2,833 व्यक्तियों को बिना किसी ठोस या आपातकालीन कारण के अलार्म चेन खींचने के आरोप में गिरफ्तार कर रेलवे अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई है।मंडल के पोस्ट-वार आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां कानपुर सेंट्रल 437, टूंडला 275, अलीगढ़ 213, इटावा 212 और प्रयागराज जंक्शन 207 जैसे स्टेशनों पर सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए, वहीं हाथरस जंक्शन पर यह संख्या सीमित रही। पूरे मंडल में सबसे कम गिरफ्तारी वाले स्टेशनों में कानपुर अनवरगंज 20, पनकी धाम 32, दादरी 54, खुर्जा 55 के बाद हाथरस 56 पांचवें स्थान पर रहा। संवाद