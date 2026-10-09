Hathras News: मेले में कार्यक्रम संयोजकों के भुगतान पर बढ़ा असंतोष

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बृहस्पतिवार को मेरी माटी, मेरा देश कार्यक्रम की संयोजक रूपम कुशवाह भुगतान लेने पहुंचीं तो उन्हें 10 हजार रुपये का चेक दिया गया जिसे लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया। रूपम का कहना है कि कार्यक्रम पर करीब एक लाख रुपये खर्च हुए हैं। पिछले वर्ष इसी कार्यक्रम के लिए उन्हें 35 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। इस बार सिर्फ 10 हजार रुपये का चेक दिया जा रहा है।महिला कबड्डी की संयोजक रितु गौतम ने भी भुगतान में बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया पुरुष कबड्डी के संयोजक को 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया जबकि महिला कबड्डी के लिए उन्हें 25 हजार रुपये का चेक दिया गया है। उन्होंने इस मामले को जिलाधिकारी के यहां ले जाने की बात कही है। एडीएम प्रशांत तिवारी ने बताया कि सभी कार्यक्रम संयोजकों को पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि वर्ष 2025 के अनुसार भुगतान दिया जाएगा। सभी को उसी के अनुसार भुगतान दिया जा रहा है।