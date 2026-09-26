Hathras News: मंदिर में माथा टेकते ही हाथ से गायब हुआ सोने का ब्रेसलेट

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पीड़िता ने मामले की शिकायत मेला कोतवाली पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस मंदिर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है। बरेली जनपद के नवाबगंज निवासी अनिल कुमार की पत्नी माधुरी देवी दाऊजी मेले में डिस्को पार्टी का संचालन करने के लिए अपनी टीम के साथ हाथरस आई हुई हैं।बृहस्पतिवार शाम वह मेले में कामकाज शुरू करने से पूर्व दाऊबाबा और रेवती मैया का आशीर्वाद लेने मुख्य दाऊजी मंदिर पहुंची थीं। मंदिर के गर्भगृह की देहरी पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगी थी। माधुरी देवी जब कतार में लगकर मुख्य विग्रह के सामने पहुंचीं और चौखट पर माथा टेकने के लिए नीचे झुकीं। इस दौरान भीड़ का फायदा उठाकर किसी शातिर टप्पेबाज ने बड़ी सफाई से उनकी कलाई में बंधा सोने का ब्रेसलेट खोल लिया।पीड़िता के अनुसार गायब हुआ सोने का ब्रेसलेट 20 ग्राम से अधिक वजन का था, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग तीन लाख रुपये आंकी जा रही है। उन्होंने तुरंत मंदिर के सेवायतों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को मामले से अवगत कराया। आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन शातिर का कोई सुराग नहीं लगा। सीओ सिटी हिमांशु माथुर का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके।