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Hathras News: मथुरा-कासगंज रेलखंड पर आज निरस्त रहेंगी चार ट्रेनें

Sat, 10 Oct 2026 02:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:06 AM IST
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Four trains on the Mathura-Kasganj rail section will remain cancelled today.
मथुरा जंक्शन और भूतेश्वर स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को मथुरा-कासगंज रेलखंड पर चलने वाली चार पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इससे हाथरस सिटी स्टेशन सहित इस रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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वहीं, एक जोड़ी ट्रेनों का संचालन मथुरा जंक्शन के बजाय मथुरा कैंट स्टेशन से किया जाएगा। इज्जतनगर मंडल के पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि शनिवार को कासगंज से अछनेरा जाने वाली ट्रेन संख्या 55331 और अछनेरा से कासगंज आने वाली ट्रेन संख्या 55332 निरस्त रहेंगी। इसके अलावा कासगंज से आगरा फोर्ट जाने वाली ट्रेन संख्या 55333 और आगरा फोर्ट से कासगंज आने वाली ट्रेन संख्या 55334 का संचालन भी नहीं होगा।
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इन ट्रेनों के निरस्त होने से हाथरस सिटी स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के साथ ही मुरसान, मेंडू, हाथरस रोड और रति का नगला जैसे छोटे स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।
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